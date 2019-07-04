На дискотеке в Бобруйском районе зарезали сельчанина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего бобруйчанина, подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины в агрогородке Телуша.

По данным следствия, ночью 30 июня потерпевший с компанией находился в Доме культуры на дискотеке, где между ним и подозреваемым возник словесный конфликт.

Пьяные мужчины вышли на улицу, где пострадавший скончался от полученных в ходе конфликта четырех ножевых ранений. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его задержали.