На дискотеке в Бобруйском районе зарезали сельчанина

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего бобруйчанина, подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины в агрогородке Телуша.

По данным следствия, ночью 30 июня потерпевший с компанией находился в Доме культуры на дискотеке, где между ним и подозреваемым возник словесный конфликт.

Пьяные мужчины вышли на улицу, где пострадавший скончался от полученных в ходе конфликта четырех ножевых ранений. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его задержали.
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Тэги: дискотека ножевое ранение Город: Бобруйск

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