СК завершил расследование ДТП с двумя погибшими под Солигорском

В нарушении ПДД обвиняется 21-летний житель райцентра.

Фото: УСК по Минской области

По информации областного УСК, вечером 15 марта водитель BMW 520 ехал по трассе Н9619 Старобин — Сковшин — Сосны в сторону Солигорска. Возле деревни Махновичи он допустил потерю курсовой устойчивости управляемого авто. В результате автомобиль в состоянии заноса выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся и врезался в деревья.

В аварии погибли 21-летний и 32-летний пассажиры легковушки.

Оказалось, что скорость движения BMW на момент происшествия была около 194 км/ч.