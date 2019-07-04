СК завершил расследование ДТП с двумя погибшими под Солигорском

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В нарушении ПДД обвиняется 21-летний житель райцентра.

Фото: УСК по Минской области


Пассажиры BMW погибли в аварии под Солигорском

По информации областного УСК, вечером 15 марта водитель BMW 520 ехал по трассе Н9619 Старобин — Сковшин — Сосны в сторону Солигорска. Возле деревни Махновичи он допустил потерю курсовой устойчивости управляемого авто. В результате автомобиль в состоянии заноса выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся и врезался в деревья.

В аварии погибли 21-летний и 32-летний пассажиры легковушки.

Оказалось, что скорость движения BMW на момент происшествия была около 194 км/ч.
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Тэги: ДТП со смертельным исходом превышение скорости Город: Солигорск

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