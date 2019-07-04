Место рождения Христа исключено из списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой

Комитет Всемирного наследия на заседании в Баку принял решение исключить объект «Место рождения Иисуса Христа: Базилика Рождества Христова и тропы паломников» (Вифлеем, Палестина) из списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Фото Stanislav Kozlovskiy, октябрь 2011 г.

Решение комитета было обусловлено высоким качеством реставрационных работ в Базилике Рождества Христова. Были отреставрированы кровля, фасады, мозаики и двери.

Базилика Рождества Христова расположена в десяти километрах к югу от Иерусалима. Это место почитается христианами как место рождения Иисуса Христа. Базилика Рождества была воздвигнута здесь в 339 г. н. э. Она была обновлена после пожара в 6 веке н.э., при этом удалось сохранить оригинальные мозаичные полы.

Внесенный в список Всемирного наследия в 2012 году, объект был одновременно добавлен в Список Всемирного наследия, находящегося под угрозой из-за своего неудовлетворительного состояния.