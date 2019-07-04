Nazareth приедет в Минск с большим концертом в честь 50-летия группы

12 ноября в Большом зале Дворца Республики состоится концерт легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Музыканты представят минским зрителям рок-шоу в рамках своего юбилейного тура.

Большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock'n'Roll (1976) — настоящие шедевры хард-рока, а баллада Love Hurts уже несколько десятилетий не покидает плей-листы многих радиостанций.

Новый студийный альбом Nazareth — Tattooed On My Brain, как и обещал основатель группы Пит Эгню, многих «заставил выпрыгнуть из носков», взобравшись в чартах Европы и Англии на верхние строчки. Хит Never Dance With The Devil стал новым фаворитом живых выступлений коллектива.

В Минск группа приедет в таком составе:

Peter Agnew (основатель, бас-гитара, с1968 года)

Lee Agnew (барабаны, с 1999 года)

James Murrison (гитара соло, с 1994 года)

Carl Andrew Sentence (фронтмен-вокалист, с 2015 года)

Стоимость билетов — от 35 до 110 рублей.