Верховный суд признал факт недобросовестной конкуренции со стороны «Евроторга»

Верховный суд отказал компании «Евроторг» — владельца крупнейшей в Беларуси продуктовой розничной сети «Евроопт» — в удовлетворении жалобы на решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о признании за ритейлером факта нарушения законодательства в части недобросовестной конкуренции.

Такое решение на заседании 4 июля приняла судья Екатерина Караткевич. БелаПАН следил за процессом в зале суда.

Оспариваемое решение МАРТ принял 4 мая 2019 года после длительного расследования по фактам, предъявленным небольшой гомельской торговой сетью «Широких». Еще в 2017 году компания «Широких» обратилась в министерство с заявлением о том, что «Евроторг» оказывал на нее давление через поставщиков, пытаясь заставить повысить цены. Отказ повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию привел к тому, что поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети.

Как заявила судья, решение вступает в силу с момента оглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке. Представители «Евроторга» сообщили БелаПАН, что намерены обжаловать решение суда.