В Грузии назвали беспорядки в ночь на 21 июня попыткой госпереворота

Грузинская полиция расследует обстоятельства массовых беспорядков, произошедших в Тбилиси в ночь на 21 июня по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили в МВД, «следственный орган пришел к выводу, что с 20 июня 2019 года граждане намеревались жестоко свергнуть и захватить государственную власть через мятеж».

По делу работает специально созданная следственная бригада. Уже опрошено почти две сотни человек.

Отмечается, что Генеральная прокуратура тесно сотрудничает с общественными организациями, которые могут помочь в расследовании.

Напомним, 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера. Он говорил на русском языке. С учетом того, что Россия оккупировала в 2008 году Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт.

На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тысяч человек. Они требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси. Участники митинга ворвались на территорию парламента.