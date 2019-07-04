В Светлогорске пенсионер из-за котов порезал соседа

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До 15 лет лишения свободы грозит 70-летнему жителю Светлогорска, которого обвиняют в покушении на убийство соседа.

Как сообщается, конфликт между мужчинами возник на почве котов, которых подкармливает обвиняемый.


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Пострадавший как-то сделал замечание соседу, дескать, из-за котов в доме антисанитария. «Кормилец» обиделся и решил наказать соседа. В один из дней он напал на него с ножом, успев нанести три ранения.

Когда пострадавший выбил нож, любитель животных достал молоток.

Подоспевшие соседи смогли разнять пенсионеров и вызвали «скорую». К счастью, все обошлось без летального исхода.

На «агрессора» завели уголовное дело – ему грозит длительный срок заключения, пишет ranak.me.
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Тэги: поножовщина покушение на убийство коты Город: Светлогорск

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