В Светлогорске пенсионер из-за котов порезал соседа

До 15 лет лишения свободы грозит 70-летнему жителю Светлогорска, которого обвиняют в покушении на убийство соседа.

Как сообщается, конфликт между мужчинами возник на почве котов, которых подкармливает обвиняемый.

Пострадавший как-то сделал замечание соседу, дескать, из-за котов в доме антисанитария. «Кормилец» обиделся и решил наказать соседа. В один из дней он напал на него с ножом, успев нанести три ранения.

Когда пострадавший выбил нож, любитель животных достал молоток.

Подоспевшие соседи смогли разнять пенсионеров и вызвали «скорую». К счастью, все обошлось без летального исхода.