В Светлогорске пенсионер из-за котов порезал соседа
Просмотров: 237
До 15 лет лишения свободы грозит 70-летнему жителю Светлогорска, которого обвиняют в покушении на убийство соседа.
Как сообщается, конфликт между мужчинами возник на почве котов, которых подкармливает обвиняемый.
Пострадавший как-то сделал замечание соседу, дескать, из-за котов в доме антисанитария. «Кормилец» обиделся и решил наказать соседа. В один из дней он напал на него с ножом, успев нанести три ранения.
Когда пострадавший выбил нож, любитель животных достал молоток.
Подоспевшие соседи смогли разнять пенсионеров и вызвали «скорую». К счастью, все обошлось без летального исхода.
На «агрессора» завели уголовное дело – ему грозит длительный срок заключения, пишет