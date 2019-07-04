Раненых во время салюта перевели в спецгоспиталь

Двоих пострадавших во время салюта в Минске перевели в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщает Министерство обороны в своем телеграм-канале.

4 июля специалисты 432-го главного военного клинического медицинского центра выезжали в медицинские учреждения, где находятся пострадавшие в результате взрывов фейерверочных изделий.

«Принято решение о переводе для последующего лечения двух граждан в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, функционирующий на базе 432-го главного военного клинического медицинского центра. Это единственный в стране центр, предназначенный для лечения подобных ранений и травм, а также укомплектованный лучшими специалистами в данной области», — отмечает Минобороны.

В настоящее время жизнь данных граждан вне опасности, подчеркивает военное ведомство.

Как ранее сообщил Следственный комитет, вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске «произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам». Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения.

Версия о некачественных фейерверочных изделиях российского производства рассматривается в качестве основной при расследовании уголовного дела о взрывах во время салюта.

Главным следственным управлением СК по факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).