Лукашенко назвал установление дружеских отношений с США одним из приоритетов внешней политики

Александр Лукашенко считает, что конструктивные отношения между Минском и Вашингтоном будет способствовать интересам Беларуси и США.

Фото pixabay.com

Как сказано в поздравлении, направленном Дональду Трампу по случаю Дня Независимости США, поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами является «одним из приоритетов внешней политики Беларуси».

Лукашенко уверен, что построение конструктивных связей с возобновлением деятельности диппредставительств на уровне послов «соответствует национальным интересам обоих государств».