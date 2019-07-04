Лукашенко назвал установление дружеских отношений с США одним из приоритетов внешней политики

/ Политика
Просмотров: 264

Александр Лукашенко считает, что конструктивные отношения между Минском и Вашингтоном будет способствовать интересам Беларуси и США.

Фото pixabay.com

Как сказано в поздравлении, направленном Дональду Трампу по случаю Дня Независимости США, поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами является «одним из приоритетов внешней политики Беларуси».

Лукашенко уверен, что построение конструктивных связей с возобновлением деятельности диппредставительств на уровне послов «соответствует национальным интересам обоих государств».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Ни разу не видел быдла». Американцу понравился Минск, и он хочет в ПВТ

«Ни разу не видел быдла». Американцу понравился Минск, и он хочет в ПВТ

Лукашенко: выход США из ДРСМД — это катастрофа, особенно для нас

Лукашенко: выход США из ДРСМД — это катастрофа, особенно для нас

Беларусь хочет хороших отношений с РФ и нормальных с Западом

Беларусь хочет хороших отношений с РФ и нормальных с Западом

О чем договорился Лукашенко с «Вашингтонским обкомом»?

О чем договорился Лукашенко с «Вашингтонским обкомом»?