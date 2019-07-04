На «Нафтан» начала поступать чистая российская нефть

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» начало принимать для ОАО «Нафтан» российскую нефть соответствующего стандарта.

Как сообщает полоцкое предприятие, в рамках реализации мероприятий дорожной карты грязная нефть из нефтепровода Унеча — Полоцк 1 вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут — Полоцк в Российскую Федерацию.

3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

«Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией», — говорится в сообщении.

С 4 июля по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча — Полоцк 1 обеспечивается отгрузка нефти в ОАО «Нафтан». Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча — Полоцк 2.

Как сообщал БелаПАН, 28 июня на совместном заседании обеих палат белорусского парламента вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь недополучила во втором квартале 630 тыс. тонн качественной российской нефти.

Он обратил внимание, что Беларусь уже вытеснила в Россию более 700 тыс. тонн некачественной нефти. «Предполагается, что к 15 августа некачественной нефти в Беларуси не будет в результате ее вытеснения на территорию России», — сказал Ляшенко.

При этом вице-премьер, общаясь с журналистами, пояснил, что из-за присутствия грязной нефти в трубопроводе «Дружба» Россия в апреле—июне недопоставила в Беларусь 630 тыс. тонн качественной нефти. Около 200 тыс. тонн качественной нефти было недопоставлено на Мозырский НПЗ и порядка 430 тыс. тонн — на «Нафтан».

В ближайшее время Россия допоставит на «Нафтан» 100 тыс. тонн качественной нефти, заявил Ляшенко. По северной ветке трубопровода «Дружба» российская сторона допоставит на «Нафтан» около 45 тыс. тонн нефти, уточнил он. «Просматривается объем в районе 100 тыс. тонн допоставки — что-то колесным транспортом, остальное будет поставлено по трубе», — рассказал вице-премьер.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти концерн «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.