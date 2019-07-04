Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей
По мнению мэра голландской столицы Фемке Галсемы, квартал красных фонарей следует закрыть. Свою точку зрения она обосновала тем, что работницы секс-индустрии вынуждены трудиться в условиях рабства.
Она отметила, что времена, когда моряки, находившиеся много месяцев в открытом море, шли к «полной» голландской женщине, канули в лету. Сейчас в квартале работают в основном иностранки.
«Над ними смеются, часто зовут их по имени, а потом фотографируют вопреки их воли. Вдобавок торговля людьми, мошенничество и отмывание денег должны быть сокращены. И я хочу уменьшить неудобства для жителей и предпринимателей. Там должно быть тише и чище», - приводит слова Галсемы