В Беларуси ввели для населения новый дифференцированный тариф на электроэнергию

В Беларуси ввели для населения новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 1 июля № 442.

Действующая двухзонная дифференциация тарифов на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей, дополняется трехзонной дифференциацией, сообщает пресс-служба правительства.

Во время минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф рассчитывается с коэффициентом 0,6 к одноставочным тарифам, во время максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — с коэффициентом 1,8. Для остального времени суток (с 6.00 до 17.00) будет действовать тариф, рассчитанный с применением коэффициента 0,7 к одноставочным тарифам.

Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток.

Применение дифференциации с использованием трехставочного тарифа позволит потребителям, в том числе уже оплачивающим электроэнергию для бытовых нужд по дифференцированным по временным периодам тарифам, снизить размер платежей за электроэнергию на величину до 11%.

Аналогичная дифференциация по трем временным периодам предполагается и для тарифов на электроэнергию, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Также расширен перечень потребителей электрической энергии. Документом предусмотрено применение тарифа на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения не только к квартирам многоквартирных жилых домов, но и жилым домам индивидуальной застройки (для жилых помещений, не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения).

Кроме того, уточняется, что при использовании электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и расчете за нее по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на его оказание, применяется одноставочный тариф на указанную электрическую энергию. Это установлено в целях обеспечения соответствия условий и периодов дифференциации для сопоставимых тарифных планов, предусмотренных как для субсидируемых, так и обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат тарифов.

Постановление вступило в силу с 1 июля.