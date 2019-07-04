По делу о взрывах на 3 июля задержаны представители предприятия-поставщика фейерверков

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Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании подозреваемых по уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске вечером 3 июля.


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Задержаны два представителя предприятия-поставщика фейерверочных изделий — 28-летний и 25-летний мужчины. Они прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

Следствием установлено, что в процессе заряжания салютных установок данные мужчины допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями — осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними.


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В действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что пиротехнические изделия для праздничного салюты на День независимости были закуплены у российской компании «Пиро-Росс», расположенной в подмосковном городе Сергиев Посад. Компания считается одним из крупнейших в России производителем и поставщиком фейерверков, салютных зарядов и установок.

Сюжет: Взрывы 3 июля в Минске
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Тэги: ЧП на День независимости Пиро-Росс

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