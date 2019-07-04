В Пуховичском районе двое суток ищут пропавшего мужчину

В Пуховичском районе продолжается операция по поиску 67-летнего Адама Домнича.

Как сообщается, мужчина находился на рыбалке вблизи поселка Дружный. Поздно вечером он ушел в магазин и пропал.

Поиски, в которых участвуют более 60 человек, начались второго июля.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», обследован не один квадратный километр местности, прилегающей к озеру Материнское, где рыбачил пропавший мужчина, берег водоема и лес.

Кроме этого, с помощью беспилотников осматриваются открытые участки местности. Пока поисковые мероприятия не принесли результата.