Украинские спецслужбы выкрали в ДНР ценного свидетеля по делу о сбитом малазийском «Боинге»
Украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
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Задержание офицера подтвердили его киевский адвокат и дочь, проживающая на территории ДНР. Сообщается, что Цемах был задержан в своей квартире в Снежном, после чего был доставлен на территорию подконтрольную властям Украины.
29 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного на два месяца.
Пассажирский «Боинг» МH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. После катастрофы власти России и Украины обвинили в произошедшем друг друга.
По данным голландской прокуратуры, малайзийский «Боинг» был сбит ракетой, запущенной из российского «Бука»