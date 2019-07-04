Украинские спецслужбы выкрали в ДНР ценного свидетеля по делу о сбитом малазийском «Боинге»

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Украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

Как пишет Би-би-си, этот человек может быть причастным к атаке на борт МН17.

Задержание офицера подтвердили его киевский адвокат и дочь, проживающая на территории ДНР. Сообщается, что Цемах был задержан в своей квартире в Снежном, после чего был доставлен на территорию подконтрольную властям Украины.

29 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного на два месяца.

Пассажирский «Боинг» МH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. После катастрофы власти России и Украины обвинили в произошедшем друг друга.

По данным голландской прокуратуры, малайзийский «Боинг» был сбит ракетой, запущенной из российского «Бука»
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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины Украина трибунал по МН17 авиакатастрофа под Донецком Город: Донецк

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