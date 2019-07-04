Названы лауреаты конкурса «Человек дела — 2019»

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Издательская группа «Дело» 4 июля провела чествование лауреатов ежегодного конкурса «Человек дела» — руководителей наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке.

Один из победителей конкурса - Александр Яновский

Как сообщил на пресс-конференции перед церемонией награждения генеральный директор издательской группы Виктор Жук, чествование проходит в 23-й раз, итоги конкурса подводит общественный совет, в который входят наиболее авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели. Возглавляет совет Петр Никитенко, академик, доктор экономических наук, профессор, советник НАН Беларуси.

В этом году на звание «Человек дела» претендовали порядка 150 кандидатов, но по традиции победителями объявлены только 12.

«В этом году среди победителей нет представителей банковского сектора, почти все руководители банков в те или иные годы становились лауреатами. Основной акцент был сделан на руководителей реального сектора экономики», — отметил Жук. Он выразил сожаление, что в этом году среди лауреатов нет женщин, и связал это с тем, что в министерствах и ведомствах на постах руководителей, которые подписывают рекомендации, в основном находятся мужчины.

В 2019 году лауреатами конкурса стали: в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» — генеральный директор ОАО «Керамин» Александр Яновский; «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» — учредитель ООО «Торговый дом Азербайджана» Васиф Исмаилов; «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» — директор ООО «Олмисервис» Михаил Зайкин; «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» — глава «Крестьянского хозяйства Шруба М.Г» Михаил Шруб; «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» — директор ООО «Праймилк» Анатолий Белявский; «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» — директор ОАО «Волатавто» Евгений Бабарыкин; «За создание инфраструктуры электронного правительства» — директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Андрей Ильин; «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» — директор ЗАО «Голографическая индустрия» Александр Бобореко; «За высокое качество бизнес-услуг» — руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович; «За инновационный подход в формировании комплексной и устойчивой системы дорожной безопасности» — генеральный директор группы компаний «СТиМ» Игорь Черненко; «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» — основатель компаний «Диамантпром» и «Платина-груп» Алексей Корягин; «За создание и продвижение нового отечественного бренда профессиональной косметики для волос Sergio professional» — директор компании «Милонда» Сергей Гайчук.

Лауреатам конкурса «Человек дела — 2019» вручили дипломы издательской группы «Дело» и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения приняли участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в Беларуси, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.
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