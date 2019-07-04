Эксперт: рынок недвижимости в Беларуси ждут перемены

Рынок недвижимости и риелторских услуг в Беларуси ждут хорошие прогрессивные перемены. Такое мнение высказал 4 июля на пресс-конференции, посвященной вручению премии «Человек дела», руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович.

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«Рынок риелторских услуг за последние 20 лет практически не эволюционировал. Эта одна из основных проблем этого рынка. А потребитель достаточно серьезно эволюционировал, и технологии изменились, и потребности, мир стал достаточно прозрачным и открытым, информационно доступным. Я надеюсь, что мы находимся на перепутье, когда рынок риелторских услуг и рынок недвижимости перешли в новое качество, на новые технологии, на платформу электронного правительства. Когда потребитель видит и понимает, что для него делаешь», — пояснил Давидович.

Он отметил, что из 20 тыс. сделок его группы компаний ни одна не была оспорена в суде, хотя такие попытки были. В то же время при таком же объеме сделок на рынке «150 потребителей ежегодно остается без квартир после судебных исков».

Давидович считает проблемой высокую «зарегулированность рынка». Основным законодательным нормам, регулирующим рынок, отметил он, почти 15 лет и многие из них давно устарели.

«Но много уже делается, прогрессивные представители нашего бизнеса имеют поддержку и в госструктурах по внедрению новых технологий. Надеюсь, что уже в следующем году рынок недвижимости и риелторских услуг ждут хорошие прогрессивные перемены, он станет гораздо прозрачнее, ответственнее, высокотехнологичнее», — сказал Давидович.

По его словам, тревожным для рынка является и рост серого сегмента, когда не уплачиваются налоги, потребители не защищены.

По оценке специалистов, за несколько лет он вырос с 30% до более чем 50%. По мнению руководителя группы компаний «Твоя столица», это следствие зарегулированности рынка, сложности работы для легального бизнеса.

«Цифровизация и переход на цифровые платформы позволит сделать наш рынок таким же прозрачным, как это произошло в банковской сфере», — считает Давидович.