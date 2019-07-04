Российский футбольный эксперт высказался о матче «Зенит» — «Динамо-Минск»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич считает, что поединок «Зенит» — «Динамо-Минск», в котором белорусская команда уступила с разгромным счетом 1:8, не был договорным.

По его словам, передает «ПБ», действия защитной линии «бело-голубых» не могут быть оправданы. В то же время, полагает специалист, матч нельзя назвать договорным, так как «подозрительные матчи со счетом 1:8 не проигрываются».

«Думаю, ничего подозрительного с точки зрения «отдавали — не отдавали» не было. Просто команда оказалась не готова. Победа в первом матче («Динамо» взяло верх 4:0), думаю, испугала динамовцев. Если бы они выиграли 1:0, 2:0, уровень концентрации, наверное, был бы другим. А так в мыслях игроков, может, засело: ну, четыре мы не пропустим...».