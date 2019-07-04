Перед Евроиграми внешнеторговый товарооборот столицы сократился

Внешнеторговый оборот Минска за пять месяцев 2019 года составил 10 млрд 942,4 млн долларов и сократился к уровню января-мая 2018 года на 3,9% в текущих ценах, следует из данных главного статистического управления Минска.

Экспорт товаров составил 4 млрд 520 млн долларов (-11,2%), импорт — 6 млрд 422,4 млн (+2%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-май 2019 года составило 1 млрд 902,4 млн долларов США. По итогам января—мая 2018 года сальдо также было отрицательным — 1 млрд 208,7 млн долларов, или на 693,7 млн меньше.

Внешнеторговый оборот белорусской столицы со странами ЕАЭС за январь-май 2019 года составил 4 млрд 566,9 млн долларов, на 4,5% меньше, чем за такой же прошлогодний период. Экспорт товаров снизился на 1,1% до 1 млрд 438,9 млн долларов, импорт — снизился на 6% до 3 млрд 128 млн долларов. В торговле с этими странами отрицательное сальдо составило 1 млрд 689,1 млн долларов (в январе-мае 2018 года — минус 1 млрд 871,5 млн).

Товарооборот Минска с Россией за пять месяцев 2019 года составил 4 млрд 422,1 млн долларов и снизился к уровню января-мая 2018 года на 5,4%. Экспорт товаров составил 1 млрд 325,3 млн долларов (на 3,4% меньше), импорт — 3 млрд 96,8 млн долларов (на 6,3% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 1 млрд 771,5 млн долларов (в январе-мае 2018 года — минус 1 млрд 931,7 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-май 2019 года составил 3 млрд 100 млн долларов, снизившись к уровню января-мая 2018 года на 13,4%. Экспорт товаров — 1 млрд 848,2 млн долларов (на 21,6% меньше), импорт — 1 млрд 251,8 млн (на 2,2% больше). Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 596,4 млн долларов (в январе—мае 2018 года — плюс 1 млрд 131,4 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе-мае снизился на 148% до 2 млрд 95,4 млн долларов, импорт — вырос на 12,5% до 3 млрд 11,3 млн. В целом товарооборот снизился на 2,4% до 5 млрд 106,7 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 915,9 млн против отрицательного в 122,2 млн долларов в январе—мае 2018 года.