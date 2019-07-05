Беларусь ожидают фронтальные разделы – объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 643

В пятницу погоду в Беларуси будут формировать фронтальные разделы и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

По прогнозам Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями.

Практически во всех районах страны пройдут дожди (в некоторых местах прогремят грозы).

Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°C ( в южных районах до +23°C).

В столице вероятность дождя очень высока (70-80%), не исключена гроза. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Столбик термометра покажет:

  • утром +12..+13°C;
  • днем +14..+16°C;
  • вечером +11..+13°C.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные