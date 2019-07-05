Беларусь ожидают фронтальные разделы – объявлен оранжевый уровень опасности

В пятницу погоду в Беларуси будут формировать фронтальные разделы и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

По прогнозам Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями.

Практически во всех районах страны пройдут дожди (в некоторых местах прогремят грозы).

Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°C ( в южных районах до +23°C).

В столице вероятность дождя очень высока (70-80%), не исключена гроза. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Столбик термометра покажет: