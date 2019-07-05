В ДТП под Лиозно погиб водитель «Фольксвагена»
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло третьего июля в Лиозненском районе (Витебская область).
По информации региональной Госавтоинспекции, на 33-м километре трассы Витебск – Лиозно –граница России 31-летний житель Лиозно на «Ауди» протаранил попутный «Фольксваген Транспортер».
В результате столкновения водитель фургона скончался на месте происшествия.
В ГАИ отметили, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.