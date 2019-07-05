Лукашенко пообещал Мадуро защиту

Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на поддержку Беларуси в защите общих ценностей. Об этом говорится в послании Александра Лукашенко президенту Николасу Мадуро по случаю Дня Независимости этого государства.

Фото пресс-службы президента

По словам официального белорусского лидера, этот день олицетворяет «светлые мечты граждан Венесуэлы о свободе, согласии, благополучии».

«Сегодня, несмотря на многочисленные препятствия, ваше государство продолжает решительно отстаивать свое право на независимость и собственный путь развития», - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Венесуэла связаны братскими отношениями и имеют схожее видение «справедливого миропорядка: выступают категорически против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела независимых стран».