СК завершил расследование дело о двойном убийстве в столбцовской школе

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о трагедии в средней школе № 2 Столбцов. Дело передано прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба СК.

11 февраля 2019 года ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, они скончались на месте происшествия.

«В ходе расследования восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных в ходе осмотров следов и изъятых вещественных доказательств, что позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка», — сообщает СК.

По данным следствия, «обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину».

«В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов, — отмечается в сообщении. — Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия».

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми юноша пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения подростком веб-сайтов.

Кроме того, проанализированы «материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении обвиняемого».

Шестнадцатилетнему школьнику предъявлены обвинения в совершении следующих преступлений: убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139 УК); покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК); особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК).

Вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

«Следователями в адрес Минского областного исполнительного комитета внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в котором, в том числе, отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.