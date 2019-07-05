Беларусь выплатила по долгам более 2 млрд долларов

Правительство и Национальный банк в июне направили на погашение долговых обязательств 250 млн долларов США. Таким образом, всего с начала года власти выплатили по долгам 2 млрд 7 млн долларов.

Как сообщает Национальный банк, несмотря на выплаты по долгам, за июнь 2019 года золотовалютные резервы выросли на 200,7 млн долларов США (на 2,5%) после роста в мае на 521,6 млн долларов США (на 6,9%).

«Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, увеличению резервов также способствовала покупка иностранной валюты Национальным банком на внутреннем рынке, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи валютных гособлигаций.

«Кроме того, с 1 июля 2019 года актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка 70 млн долларов США», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как результат, золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля 2019 года составили 8 млрд 290,7 млн долларов США.

«В июне 2019 года правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов США», — сообщает Нацбанк.

Следует отметить, что в первом квартале платежи властей по долгам составили 1 млрд 397 млн долларов, в апреле — 220 млн долларов, в мае — 140 млн долларов. Таким образом, с учетом июньских выплат власти направили в первом полугодии на погашение внешних и внутренних обязательства 2 млрд 7 млн долларов.

В прогнозных документах властей на 2019 год говорилось, что выплаты Минфина по госдолгу в текущем году оцениваются в 3,8 млрд долларов, а на погашение обязательств Нацбанка планировалось направить 1,1 млрд долларов.

В предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся. Согласно данным Министерства финансов, которые были обнародованы в апреле, в 2020 году выплаты по госдолгу оцениваются в 3,63 млрд долларов, в 2021 году составят 3,28 млрд, в 2022-м — 3,46 млрд, в 2023-м — 3,83 млрд долларов. Далее, согласно официальному прогнозу властей, ежегодные платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и 2,35 млрд в 2025-м.