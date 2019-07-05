Одного из главарей банды Морозова поймали в Приморье – его искали 15 лет

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В ходе совместных действий правоохранителей Беларуси и России во Владивостоке был задержан один из лидеров морозовской ОПГ ныне 52-летний Сергей Дербенев.

Как сообщает МВД Беларуси, разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину.

Как ранее писали Naviny.by, Дербенев принадлежал к верхушке банды, руководил штатными киллерами. Ходили слухи, что он единственный из остававшихся на свободе морозовцев, кто знал судьбу общака
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Тэги: банда Морозова Персона: Сергей Дербенев Город: Владивосток

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