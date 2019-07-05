Семашко пожаловался на российских контролеров

Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что белорусско-российский товарооборот может достигнуть 50 млрд долларов. Об этом он заявил в интервью изданию «Союзное вече». Стенограмма интервью опубликована на сайте МИД Беларуси.

«Когда Советский Союз развалился, наш товарооборот оценивался в 7-8 миллиардов долларов. В прошлом году было 35,5 млрд, — сказал он. — Двадцать лет назад о таких цифрах могли только мечтать. И поэтому 50 миллиардов я не считаю какой-то космической цифрой, ее надо добиваться. Пока мешают барьеры. В прошлом году мы потеряли 350 миллионов долларов, когда под разными, надуманными в большинстве случаев, предлогами не пускали на российский рынок наше мясо и молоко. Были проблемы со сбытом техники».

По словам Семашко, с российской стороной обсуждается необходимость отмены «постановления, которое ставит нас в неравные условия».

«А именно субсидирует покупку российской техники, но исключая субсидирование белорусской, собранной на совместных предприятиях, в которой российского сырья, комплектующих половина и больше, — сказал Семашко. — Из-за этого появились сложности с продажей комбайнов «Гомсельмаш» и тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ, другой продукции. Понимание нашей озабоченности в российском правительстве есть».

Семашко подчеркнул, что для дальнейшего обеспечения фермеров Союзного государства необходимой им техникой, которую «они предпочтут и проголосуют своим рублем», нужно «совершенствовать правила игры».

«Хорошо, что теперь правительство России считает, что надо субсидировать не производителя, а покупателя, — сказал посол. — Есть фермер Иванов, пусть он выбирает комбайн «Гомсельмаш» или «Ростсельмаш». Какой из них надежнее, какой лучше, какой дешевле, какой ремонтопригоднее. Если пойдет так, то объемы продаж у нас резко вырастут. И тогда цифра в 50 миллиардов не будет казаться такой нереальной».

Семашко отметил, что белорусские производители совершенствуют оборудование, технологии, занимаются селекцией.

«Мы можем производить больше. Белорусская земля способна накормить дополнительно 20 миллионов населения планеты. Поэтому не боимся конкуренции и ратуем за то, чтобы рынок был единый, без всяких барьеров, ограничений, изъятий, запретов», — сказал посол.

По его словам, в связи с этим часто задается вопрос, что лежит в основе «молочных войн» между Беларусью и Россией.

«Я считаю, что надо сделать три действия для того, чтобы все пришло в порядок, — заявил Семашко. — Первое — привести в соответствие законодательную базу. Пять лет назад мы занялись разработкой и внедрением технических регламентов. Это документы, определяющие в том числе безопасность продуктов питания. По сути дела, они были переписаны с европейских регламентов. А нам бракуют продукцию, произведенную по европейским нормам безопасности».

Семашко подчеркнул, что в рамках Евразийского экономического союза сейчас около 75 ограничений по наличию в продуктах вредных веществ, а в Европе — 50. «Неужели они меньше заботятся о своем здоровье, чем мы — россияне и белорусы? Некоторые нормы надуманные. В Европе их убрали. Надо лишние ограничения ликвидировать», — считает белорусский посол.

Вторым необходимым действием Семашко назвал повышение статуса Евразийской экономической комиссии ЕАЭС.

«И на этом уровне должны решать вопрос о закрытии молокозавода или мясокомбината, — сказал он. — Во Франции или Германии человек уровня руководителя, к примеру, Россельхознадзора не может остановить производство или закрыть, скажем, птицефабрику. Максимум он может остановить партию продукции и отправить ее на утилизацию. Если вдруг белорусский мясокомбинат обвинят, что он гонит плохую продукцию, ЕЭК должна быть неким судьей, разобраться, в чем причина, и вынести свой вердикт. А решение о закрытии должно принимать правительство той страны, где находится это производство».

«И третий момент — очень много контролеров. В России продукты или сырье до прилавка контролируют три ведомства, и каждое может необоснованно вмешаться на разных этапах. Надо, чтобы каждый контролер имел свою зону ответственности, а не мешал работать», — добавил дипломат.