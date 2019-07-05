Казахстан собирается завалить Беларусь продуктами

Казахстан планирует увеличить экспорт в Беларусь продуктов питания, заявил посол Ермухамет Ертысбаев 5 июля в Минске перед началом первого заседания белорусско-казахстанского делового совета.

По его словам, недавно в одном из торговых центрах Минска была представлена казахстанская продукция.

«Белорусов продовольственной продукцией не удивишь. В Казахстане везде белорусские продукты широко представлены. Казахстан открыл рынок для белорусской продукции очень широко. Я не сказал бы это про казахстанскую продукцию в Беларуси. И не потому, что вы проводите какую-то протекционистскую политику. Во взаимной торговле для Казахстана складывается значительное отрицательное сальдо. Мы бы хотели выправить эту ситуацию, и я над этим много работаю», — сказал глава диппредставительства.

Он надеется, что казахстанские пищевые продукты и другая продукция будут широко представлены в Беларуси. «У белорусского потребителя должен быть широкой выбор этих товаров», — считает Ертысбаев.

Посол отметил, что заседание совета прошло во исполнение договоренностей между Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым (экс-президентом Казахстана), достигнутых полтора года назад.

«БелТПП и Внешнеторговая палата Казахстана должны сыграть большую роль, потому что они объединяют предпринимателей, открывают новые возможности, показывают конкретные пути развития отношений», — считает дипломат.

В свою очередь председатель правления Внешнеторговой палаты Аян Еренов сообщил, что к презентации стенда с продукцией Казахстана в одном из торговых центров Минска был «очень большой интерес у населения, у минчан». «Нам задавали вопросы, многим понравилась наша продукция: мука, масла, жиры, кетчупы, майонезы, натуральные соки», — сказал Еренов.

Он ожидает позитивных результатов от сегодняшнего заседания делового совета. «Дисбаланс в торговле налицо, мы его хотим поправить, поэтому мы заинтересованы в расширении торговли между двумя странами», — отметил руководитель палаты.

По мнению Еренова, необходимо также развивать сотрудничество в IT-сфере. «В Казахстане этот вопрос изучался. Думаю, многие ваши компании смогут найти свое применение на нашем рынке. У нас принята программа «Цифровой Казахстан», развивается IT-сектор. Я думаю, что это тоже интересная сфера для сотрудничества», — подытожил он.