Лукашенко: белорусы сочувствуют в связи с наводнением в Иркутской области

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Александр Лукашенко отправил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области.

По словам Лукашенко, белорусы с «большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях».

Он передал слова «поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим».

Отметим, что официально Лукашенко воздержался от соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью моряков подлодки в Североморске. Там в результате пожара погибли 14 человек.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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