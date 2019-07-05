Лукашенко: белорусы сочувствуют в связи с наводнением в Иркутской области
Александр Лукашенко отправил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области.
По словам Лукашенко, белорусы с «большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях».
Он передал слова «поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим».
Отметим, что официально Лукашенко воздержался от соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью моряков подлодки в Североморске. Там в результате пожара погибли 14 человек.