В «Песочнице» бесплатно покажут «Одержимость» Дэмьена Шазелла

В воскресенье, 7 июля, открытая площадка столичного фудкорта «Песочница» приглашает на бесплатный кинопоказ под открытым небом. Будет представлен фильм Дэмьена Шазелла «Одержимость».

Дэмьен Шазелл более всего известен как автор фильма «Ла-Ла-Ленд»: именно эта картина принесла ему славу самого молодого лауреата премии «Оскар» за лучшую режиссуру. Однако первым успехом Шазелла в большом кинематографе стала музыкальная драма «Одержимость» — его дебютная полнометражная работа.

Фильм получил большой приз жюри и приз зрительских симпатий фестиваля «Сандэнс», пять номинаций на «Оскар», три из которых (за лучший фильм, лучший монтаж и лучшую мужскую роль второго плана) оказались победными.

Показ фильма «Одержимость» в «Песочнице» начнется в 15:00, часом ранее стартует специальная программа.

Инициатором проекта открытых показов кино на большом экране выступил видеосервис VOKA. Все лето он будет собирать зрителей на просмотры — за 12 уикендов гости «Песочницы» увидят 12 разноплановых фильмов.