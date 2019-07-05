Совмин увеличил утилизационный сбор для транспортных средств

Новые ставки утверждены постановлением Совета министров от 1 июля № 437, сообщила пресс-служба правительства.

Ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто для личного пользования составит 544,5 рубля для авто не старше трех лет (ранее — 495), 816,7 рубля — для авто старше трех лет (742,5). Такие же ставки действуют для авто с электродвигателями.

Утилизационный сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска составит от 4083,7 рубля (3712,5) до 96 376,5 (95 525), на автобусы и другую пассажирскую технику — от 4900,5 (4455) до 42 471 (38 610).

На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составляет от 111 078 рублей (100 980) до 326 700 (297 000) в зависимости от массы и возраста техники.

Ставка на прицепы и полуприцепы составляет 38 640 рубля.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.