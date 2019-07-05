Совмин увеличил утилизационный сбор для транспортных средств
Рост составил в среднем 10%.
Новые ставки утверждены постановлением Совета министров от 1 июля № 437, сообщила пресс-служба правительства.
Ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто для личного пользования составит 544,5 рубля для авто не старше трех лет (ранее — 495), 816,7 рубля — для авто старше трех лет (742,5). Такие же ставки действуют для авто с электродвигателями.
Утилизационный сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска составит от 4083,7 рубля (3712,5) до 96 376,5 (95 525), на автобусы и другую пассажирскую технику — от 4900,5 (4455) до 42 471 (38 610).
На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составляет от 111 078 рублей (100 980) до 326 700 (297 000) в зависимости от массы и возраста техники.
Ставка на прицепы и полуприцепы составляет 38 640 рубля.
Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
|Утилизационный сбор на транспортные средства в Беларуси был введен 1 марта 2014 года. В феврале 2016 года они были значительно увеличены: в 1,65 раза для юридических и в 8,25 раза — для физических лиц.