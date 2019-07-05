У минской пенсионерки украли полторы тысячи долларов

Деньги у 87-летней минчанки пропали после прихода к ней молодых людей, которые представились менеджерами по продаже датчиков загазованности и задымления.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, один парень уговаривал пенсионерку установить «чудо-прибор» на кухне, и тем самым отвлекая ее, а второй в это время похитил 1 500 долларов.

Преступников задержали, ими оказались 21-летний и 22-летний жители Могилева. Они на самом деле работали в организации, которая занимается установкой приборов по контролю за исправностью газового оборудования, но использовали свои полномочия в своих целях.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до четырех лет.