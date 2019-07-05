Фотофакт. Белорусские дизайнеры устроили модный показ на мусоросортировочном заводе

Вечером 4 июля возле самого большого полигона отходов «Тростенецкий» прошел необычный модный показ. Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками, чтобы обратить внимание на проблему пластиковых отходов, которую стремится решить масштабная кампания «Покед, пакет».

На показе 15 прогрессивных белорусских брендов — Historia Naturalis, Candy Lady, NELVA, Alena Goretskaya, Макс Миронов и другие — представили модные луки, дополненные стильными авоськами. Модели — Мелитина Станюта, Александра Чичикова, Ольга Рыжикова и другие — дефилировали с авоськами в руках, призывая минчан пользоваться шоперами, экоторбами, авоськами и другими многоразовыми заменителями полиэтиленовых пакетов.

Акцию организовали «Оператор вторичных материальных ресурсов» и движение за переработку отходов «Цель 99» в сотрудничестве с Белорусской палатой моды.

Мероприятие проходило на территории мусоросортировочного завода, который помогает превращать использованную пластиковую упаковку в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи. Декорации для показа сделали из отобранных и спрессованных на этом заводе пластиковых бутылок, пакетов и алюминиевых банок. Вся упаковка позже уедет на перерабатывающие предприятия.