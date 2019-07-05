Выкраденного в ДНР сепаратиста Владимира Цемаха доставили в Киев

Спецоперация на территории самопровозглашенной республики была проведена украинскими спецслужбами в конце июня. Задержанный в своей квартире Владимир Цемах мог заинтересовать украинских силовиков тем, что был командиром ПВО города Снежное. Рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малазийский Boeing.

СБУ задержала экс-главу противовоздушной обороны Славянской бригады, который может быть фигурантом и ценным свидетелем по делу катастрофы рейса МН17, сообщает NV.ua .

Цемах сейчас находится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Адвокат Роман Гонтарев отказался подтверждать эту информацию из-за тайны следствия.

Факт задержания Владимира Цемаха подтвердила его дочь Мария, проживающая на территории ДНР. Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня. После этого его переправили через линию соприкосновения на контролируемую украинской армией территорию. Исчезновение мужа заметила его жена, которая вернулась с работы в тот же день и увидела дома следы крови и борьбы.

Шевченковский районный суд принял решение о его аресте до конца августа. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.