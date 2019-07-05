«В Беларуси как дома». Макей в вышиванке встретился с иностранными дипломатами

«Мы хотим, чтобы Беларусь была уютным домом для тех, кто проживает и работает здесь временно — послов, дипломатов», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей на праздничном мероприятии «В Беларуси как дома» в Минске.

Третий год подряд МИД проводит в рамках празднования Дня Независимости Беларуси прием для иностранных дипломатов и членов их семей. Участие в празднике принимают руководство и сотрудники МИД, главы дипломатических миссий.

Мероприятие сопровождается показом коллекций одежды, выставками картин, фото, выступлениями творческих коллективов. В нынешнем празднике приняли участие около 200 гостей.

Посол Украины Игорь Кизим

Посол Китая Цуй Цимин

«Сегодня праздник проходит уже в третий раз, он становится маленькой традицией, — отметил Макей. — Начиналось это мероприятие как "День вышиванки". Затем поступило предложение от послов, аккредитованных в Беларуси, чтобы каждый пришел на праздник в своей национальной одежде и мог представить свои традиции, кухню. Мы с удовольствием согласились. Почему мы назвали его "В Беларуси как дома"? Для того, чтобы дипломаты, проработавшие здесь энное количество лет, уезжали с ощущением, что провели это время как у себя дома».

В центре — супруга главы МИД Беларуси актриса Вера Полякова-Макей

Временный поверенный в делах Японии Хироки Токунага

лава Представительства ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий

Посол Израиля Алон Шогам

Посол Швеции Кристина Йоханнессон

Посол России Дмитрий Мезенцев

«Главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. Мы хотим, чтобы это было перенесено на отношения с нашими зарубежными гостями. Чтобы Беларусь стала для них второй родиной», — заявил глава МИД.

По его словам, мультикультурность должна не отдалять, а наоборот, сближать государства, страны и народы.

«Такой подход полностью совпадает с основными принципами, которые лежат в основе внешней политики Беларуси: многовекторность, добрососедство и миролюбие, — продолжил он. — Беларусь — вроде бы небольшая страна, но у нас проживают представители 140 национальностей и 26 конфессий. Мы разные по вероисповеданию, по национальной одежде, у нас отличаются культуры, традиции, но мы имеем и много общего. Мы хотим жить в дружбе и согласии, чтобы наш семейный очаг был тихим и спокойным, чтобы наши дети имели возможность учиться, чтобы у нас всех была работа, чтобы в обществе были мир и согласие».

Посол Италии Марио Бальди (слева) с коллегами

Посол Франции Дидье Канесс и глава дипмиссии Израиля Алон Шогам

Фото Сергея Сацюка