В Слуцке открылся новый цех по производству кранов высокой грузоподъемности

Предприятие входит в состав «БелАЗ-Холдинга». Оборудование изготавливали по спецзаказу ведущие европейские производители.

Машиностроительный кластер, объединяющий Оршу, Пинск, Могилев, прирос новым крановым заводом в Слуцке площадью более шести тысяч квадратных метров, сообщает ОНТ . Инвестиции в новое производство кранов мостового типа составили более 15 миллионов евро.

На уникальном оборудовании завод сможет производить продукцию с маркировкой европейского соответствия. Краны — грузоподъемностью от пяти до 240 тонн. Прежде в Беларуси такие параметры никто не выдерживал.