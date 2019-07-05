В Слуцке открылся новый цех по производству кранов высокой грузоподъемности

/ Экономика
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Предприятие входит в состав «БелАЗ-Холдинга». Оборудование изготавливали по спецзаказу ведущие европейские производители.

Машиностроительный кластер, объединяющий Оршу, Пинск, Могилев, прирос новым крановым заводом в Слуцке площадью более шести тысяч квадратных метров, сообщает ОНТ. Инвестиции в новое производство кранов мостового типа составили более 15 миллионов евро.

На уникальном оборудовании завод сможет производить продукцию с маркировкой европейского соответствия. Краны — грузоподъемностью от пяти до 240 тонн. Прежде в Беларуси такие параметры никто не выдерживал.
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Тэги: БелАЗ башенный кран Город: Слуцк

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