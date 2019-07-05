Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России
Ретейлер «Евроторг», который владеет сетью магазинов «Евроопт» разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд российских рублей (около 80 млн долларов).
«Дочка» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций, сообщает
Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из нашей страны.
В первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц.
Спрос на бумаги «Евроторга» со стороны частных инвесторов превысил более 20% выпуска, что является очень внушительным объемом.