Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

Ретейлер «Евроторг», который владеет сетью магазинов «Евроопт» разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд российских рублей (около 80 млн долларов).

«Дочка» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций, сообщает РБК . Бумаги включены в котировальный список Мосбиржи третьего уровня, техническое размещение запланировано на 9 июля. Компания разместила облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта.

Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из нашей страны.

В первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц.

Спрос на бумаги «Евроторга» со стороны частных инвесторов превысил более 20% выпуска, что является очень внушительным объемом.