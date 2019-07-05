Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира

Арина Соболенко и Элизе Мертенс в матче второго круга обыграли японско-сербский тандем Сюко Аояма / Александра Крунич — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

В 1/8 финала белорусско-бельгийская пара встретится с китайским дуэтом Хао-Чин Чань / Латиша Чань.

Александра Саснович и украинка Леся Цуренко снялись с матча второго раунда против чешского тандема Барбора Крейчикова / Катерина Синякова при счете 1:4.

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти свой матч второго круга против шведки Ребекки Петерсон и словенки Тамары Цидансек проведут 6 июля.

В одиночном разряде все белоруски уже завершили выступление.