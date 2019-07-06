Беларусь накрыла прохладная воздушная масса с Балтики – объявлен оранжевый уровень опасности

В субботу погоду в Беларуси определяет прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря (в северо-восточных районах скажется влияние фронтального раздела).

Будет облачная с прояснениями погода. По прогнозу синоптиков, в северо-восточной части страны (к вечеру и на юго-западе) пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности). Максимальная температура воздуха +15..+21°C (на юге до +23°C).

В столице вероятность дождя составляет 30-40%. Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток: