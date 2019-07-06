Гуренко: в бане и за хлебом все равны

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Минск) Сергей Гуренко, ушедший с должности в межсезонье и вновь назначенный на нее в начале июня, после матча 14-го тура чемпионата страны против борисовского БАТЭ (1:2) 5 июля подвел итоги первого месяца своей работы, вспомнил о прошлогоднем скандальном поражении 1:8 от российского «Зенита» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы и прокомментировал посещение «классико» председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. Гуренко вернулся в команду после того, как Экономический суд Минска признал недействительным выпуск акций клуба в 1999 году, который позволил бизнесмену Юрию Чижу стать его владельцем.

В четырех матчах чемпионата под руководством Гуренко, сменившего украинца Романа Пилипчука, команда одержала две победы и потерпела два поражения. В таблице она занимает пятое место (25 очков в 14 матчах). БАТЭ пока лидирует (34 очка), на очко опережая динамовцев Бреста, у которых игра в запасе.

«Чтобы выполнять требования тренера, должна быть определенная подготовка, — отметил тренер. — Сегодня ребята отдали максимум. И этот максимум у нас с каждой игрой поднимается. То есть мы можем уже более агрессивно играть, больше делать и беговой работы, и вести единоборства… Понятно, что с БАТЭ нам сегодня играть первым номером… Тогда, наверное, я не ту профессию выбрал, если бы мы первым номером играли против БАТЭ…»

«То, что упущено, мы сейчас набираем через игры... Через тренировочный процесс нереально, потому что в основном ты занимаешься восстановлением и тактикой. И то это надо очень дозированно все делать, потому что результат никто не отменял», — сказал Гуренко.

В прошлом сезоне ему «не хватало исполнителей мастеровитых, еще чего-то», но он «брал другим: организацией, дисциплиной и подготовкой». «Но сейчас у меня нету этой подготовки, поэтому моя задача организовать и как можно быстрее поднять ребят… Спасибо, что мне в том году дали возможность, я уже как бы все апробировал, уже знаю, куда двигаться», — отметил тренер.

Он посетовал на то, что «почему-то все «Зенит» забыли, когда мы 4:0 обыграли». «Все забыли, что был полный стадион. Этого никто не помнит. Все просто помнят именно 8:1. Хотя на самом-то деле тоже было 4:0… Мне не стыдно говорить, потому что «Зенит» еще никто в России в этом году не обыгрывал… Не стыдно смотреть вам всем в глаза... Кто еще собирал полный стадион? Когда последний раз собирался полный стадион — 22 тысячи — на футбол?.. Ну это что, не праздник для людей? Но почему-то все это забыли. Никто не хочет об этом вспомнить», — считает Гуренко.

По его мнению, люди получают удовольствие, когда «наши ребята» на равных играют со звездами и обыгрывают их. «Вспомните, сколько матчей «Динамо» (Минск) хоккейное обыгрывало и грандов выносило… У нас полная «коробочка» была. Это что, не праздник? Не праздник, когда по проспекту Победителей едут машины, все с флагами, все ждут этого? Это и есть праздник. Так надо жить, ребята, может, праздниками?» — предложил тренер.

«Самое хорошее, что у нас есть чему расти, — считает он. — То есть хуже-то мы уже не будем, а будем только улучшать свою игру… Нас немножко откинули чуть-чуть назад. Будем еще сильнее».

К визиту на матч с БАТЭ председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака Гуренко отнесся спокойно: «Я считаю, хорошо, что был мэр Минска. Это очень хорошо, но я никогда ребятам не говорю, что вот надо хорошо сыграть, потому что будет мэр. Мы должны играть для болельщиков. Для меня это самое важное. И я думаю, что мэр Минска был как болельщик, который пришел поболеть за «Динамо». Знаете, в бане и за хлебом все равны. Так и на стадионе, я думаю, кто бы ни пришел на стадион, он за кого-то болеет, переживает. Логично? Мы играли не для мэра, мы играли для наших болельщиков и для тех, кто пришел за нас».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага заявил, что очень доволен тремя очками, набранными в Минске. «В принципе, всегда это исторически были тяжелые матчи что в Борисове, что в Минске. С обилием эмоций, борьбы. Какие бы исполнители ни играли, кто бы ни тренировал, это всегда было, как говорится, «от ножа». Поэтому, выиграв в такой игре, ты получаешь помимо трех очков психологически достаточно серьезную поддержку своей команды», — отметил Бага.

По его словам, дух «классико» чувствуется, несмотря на сложности у обоих соперников. «Это было, есть, и я надеюсь, что будет. Что бы ни происходило в стане двух команд, кто бы ни стоял на бровке, какая бы фамилия ни была у тренера. И людей собралось немало, хотя перед игрой, крутило-вертело (была дождливая и ветреная погода. — БелаПАН.). Таких игр ждешь, их хочется играть, присутствовать и, что самое приятное, побеждать в них», — заявил тренер БАТЭ.