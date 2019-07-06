«Евроторг» разместил в Москве облигации на 5 млрд российских рублей

Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил бонды на Московской бирже на 5 млрд российских рублей (78 млн долларов США).

Дочерняя компания ретейлера — ООО «Ритейл Бел Финанс» — закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций, сообщает РБК . Бумаги включены в котировальный список Мосбиржи третьего уровня, техническое размещение запланировано на 9 июля. Компания разместила облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта.

Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из Беларуси.

В первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц.

Спрос на бумаги «Евроторга» со стороны частных инвесторов превысил более 20% выпуска, «что является очень внушительным объемом», отмечают эксперты.

«Евроторг» — крупнейший продовольственный ретейлер Беларуси, на долю которого приходится около 19% рынка. Бизнес компании был запущен в 1993 году. «Евроторг» управляет более чем 800 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») под брендами «Евроопт» и «Хит!». Ежедневно магазины сети обслуживают около 900 тыс. клиентов по всей Беларуси.