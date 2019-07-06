Лукашенко назвал Назарбаева истинным лидером нации

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Александр Лукашенко назвал первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «истинным лидером нации», а также «образцом преданности своему народу».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сказано в поздравлении по случаю дня рождения Назарбаева, первый президент уделяет огромное внимание вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества. Лукашенко отметил личный вклад бывшего коллеги в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между двумя народами.


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«Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному Вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой», - подчеркнул Лукашенко.

В конце мая официальный белорусский лидер был награжден орденом первого президента Казахастана Нурсултана Назарбаева. Официально награда называется орден «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев».

Награды Лукашенко удостоен за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном, а также в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
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Тэги: Беларусь-Казахстан Персона: Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев

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