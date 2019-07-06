Бага и Гуренко прокомментировали матерные речовки на футболе

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С призывом выяснить, когда на футболе прекратится скандирование нецензурных речовок, обратился к журналистам пожилой болельщик в пресс-центре столичного стадиона «Трактор» после матча 14-го тура «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов).

«Возможно ли задать вопрос о матерном скандировании на стадионе инспектору матча, или это уже традиция? Кому-то надо говорить, потому что с детьми на стадион уже ходить невозможно», — сказал болельщик.

Игры минского «Динамо» и БАТЭ называют «белорусским классико». Они отличаются повышенным нервным напряжением и эмоциональностью. Фанаты настроены враждебно друг к другу и соперникам. Помимо футбольных они скандируют речовки с использованием обсценной лексики, относящиеся к сфере половых отношений. Более агрессивны фанаты столичного клуба. При этом они крайне негативно относятся к полузащитнику БАТЭ Станиславу Драгуну, который раньше выступал за «Динамо», и во время очных матчей сравнивают его с женщиной легкого поведения.

Вопрос болельщика корреспондент БелаПАН переадресовал главным тренерам команд Алексею Баге (БАТЭ) и Сергею Гуренко («Динамо») (в таком порядке они общались в пресс-центре со СМИ).


Гуренко: в бане и за хлебом все равны

«Я это, естественно, слышу, потому что это мода такая, которая и на другие города перекочевала, насколько я слышу с бровки. Но я вам скажу так, что вот эти все фразы уже какое десятилетие, пятнадцать лет… Хотят они, но получается, что — их. Поэтому самое красивое — табло (БАТЭ матч выиграл 2:1), самое красивое — таблица (БАТЭ на первом месте, «Динамо» — на пятом). Говорить можно все что хочешь. Хотят они все время что-то там кого-то, а получается, что — их, поэтому я очень спокойно к этому отношусь», — сказал Бага.

«Но единственное, — продолжил он, — мои сегодня собирались на стадион. Я думаю, что, если доченька что-нибудь вечером мне расскажет, будет не очень хорошо».

Что касается оскорблений в адрес Драгуна со стороны динамовских фанатов, то, по словам Баги, переход «из стана в стан» непримиримых соперников — обычное явление в спорте. «Стас чересчур опытный парень, чересчур много повидал в своей жизни (и я надеюсь, что еще повидает), чтобы реагировать на все вот это. И то, что он сегодня 90 минут до последнего хотел забить гол, помогал команде своей, не обращая ни на что внимания — никакими эмоциями, ни отмашками, ни какой-то там грязью футбольной — перед ним можно снять шляпу. Он большой профессионал», — заявил тренер.

«Что с этим делать? Ну вот когда полный стадион, ты никогда не слышишь, что кричат, — отметил Сергей Гуренко. — В свою бытность помню, играешь, 30, 40 тысяч [зрителей], стоит такой гул, одни одно кричат, другие — другое, одни других перекрикивают. Ты реально, когда внутри находишься, на футбольном поле, ты точно ничего не слышишь. Значит, надо, чтобы полные стадионы собирались, другого пути я не вижу. Это всегда было, есть и будет. Везде кричат. Где-то песни поют. Но мы еще к песням не дошли».
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Тэги: футбол-Беларусь фанаты нецензурная брань Персона: Сергей Гуренко Алексей Бага

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