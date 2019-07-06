«Беларусбанк» выделил на разные проекты 1,7 млрд долларов за счет средств китайских банков

При помощи «Беларусбанка» профинансированы проекты на сумму $1,7 млрд за счет средств китайских банков. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Беларусбанка» Александр Егоров в ходе прошедшего на этой неделе форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» «Открытый парк «Великий камень» — пример глобальных возможностей»

Он рассказал, как за счет средств китайских банков финансируются белорусские проекты, сообщает пресс-служба «Беларусбанка».

«Есть проекты, которые связаны с калийной отраслью, есть проекты нефтехимии. Есть те, которые связаны с машиностроением. Кроме того, существуют определенные ресурсы до 100 миллионов долларов, которые были направлены на развитие малого и среднего бизнеса», — отметил топ-менеджер «Беларусбанка».

Управляющий директор по экономике, политике и управлению ЕБРР Маттиа Романи поинтересовался у участников форума, чем интересны компаниям и банкам проекты «Великого камня».

«В хорошем смысле белорусские банки не умеют говорить «нет», — сказал зампред «Беларусбанка». — Даже если проект с большой долей вероятности не «взлетит», белорусские банки готовы его рассмотреть и найти варианты, которые позволят этому проекту заработать. К тому же руководство и администрация парка — в большинстве своем выходцы из Министерства экономики. Это люди, которые думают о долгосрочных целях и развитии. И мне кажется, для компаний, которые готовы сюда прийти, очень важно, чтобы здесь работали люди, которые действительно думают о долгосрочных результатах, а не пытаются получить краткосрочную выгоду».

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде составляет 98,761%. В 2018 году прибыль «Беларусбанка» выросла вдвое и составила 341 млн рублей.