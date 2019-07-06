Под Калинковичами нашли пропавшую в лесу пенсионерку

80-летняя жительница деревни Старые Новоселки (Калинковичский район) ушла в лес за грибами и заблудилась – ее нашли лишь на следующие сутки.

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За помощью в милицию поздно вечером обратились родственники женщины, когда своими силами не смогли найти ее.

На следующее утро была создана поисковая группа из сотрудников милиции и МЧС, а также родных и близких пенсионерки.

Обнаружить женщину удалось благодаря информации рыбака, который указал место, где видел пропавшую.