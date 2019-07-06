Секс на улице: в отношении жителей Ганцевичей возбуждено уголовное дело

До шести лет лишения свободы каждому грозит 41-летней женщине и 22-летнему парню, которые занимались сексом на улице.

Инцидент, о котором сообщается, произошел в Ганцевичах еще 20 июня. Как сообщается, парочка, находясь в подпитии, прямо на улице решила совокупиться. На замечания прохожих любовники не реагировали.

Когда на место вызова прибыла милиция, мужчина и женщина закончили свое «дело» и скрылись. Однако правоохранители смогли установить их личности. В отношении них открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство).