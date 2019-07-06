Экс-генпрокурор Украины знает заказчика убийства Шеремета

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К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из народных депутатов Украины, который и сейчас занимает достаточно высокий пост, заявил бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин в интервью интернет-изданию «Страна.ua».

«Фамилию публично называть я не буду. Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера», — отметил Шокин, который возглавлял генпрокуратуру Украины с февраля 2015 по апрель 2016 года.

«Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо — просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... — продолжил экс-генпрокурор. — Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе, — они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить — все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть».

Работавший в СМИ Беларуси, России и Украины 44-летний уроженец Минска журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет. Взрыв произошел в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте. Впоследствии выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации обстановки в Украине, по личным мотивам или по ошибке (целью могла быть гражданская жена погибшего — владелица «Украинской правды» Алена Притула, именно на ее автомобиле передвигался Шеремет в момент трагедии).

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: убийство Шеремета Персона: Виктор Шокин

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