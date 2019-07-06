В воскресенье Беларусь накроют атмосферные фронты – объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Северной Европы.

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Ожидается облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +16..+23°С (по югу до +25°С).