Видеофакт. В Петербурге похоронили погибших подводников

/ Мир
Просмотров: 255

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Все погибшие были преданы земле рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».

Церемония прощания была закрыта для посторонних.

Пожар на глубоководном аппарате ВМФ, унесший жизни 14 моряков, произошел 1 июля. Официально подробности катастрофы долго не приводились из-за секретности подлодки и ее миссии. Когда СМИ уже самостоятельно начали узнавать имена погибших и обстоятельства трагедии, в Минобороны назвали погибших офицеров поименно и сообщили, что пожар начался в аккумуляторном отсеке.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ВМФ России Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Украина перебросила войска к Азовскому морю после массовых задержек судов РФ

Украина перебросила войска к Азовскому морю после массовых задержек судов РФ