Видеофакт. В Петербурге похоронили погибших подводников
В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Все погибшие были преданы земле рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».
Церемония прощания была закрыта для посторонних.
Пожар на глубоководном аппарате ВМФ, унесший жизни 14 моряков, произошел 1 июля. Официально подробности катастрофы долго не приводились из-за секретности подлодки и ее миссии. Когда СМИ уже самостоятельно начали узнавать имена погибших и обстоятельства трагедии, в Минобороны назвали погибших офицеров поименно и сообщили, что пожар начался в аккумуляторном отсеке.