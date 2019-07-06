Видеофакт. В Петербурге похоронили погибших подводников

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Все погибшие были преданы земле рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».

Церемония прощания была закрыта для посторонних.

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходят похороны 14 погибших в Баренцевом море офицеров. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/ymVxAmK3iB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 6. Juli 2019

Пожар на глубоководном аппарате ВМФ, унесший жизни 14 моряков, произошел 1 июля. Официально подробности катастрофы долго не приводились из-за секретности подлодки и ее миссии. Когда СМИ уже самостоятельно начали узнавать имена погибших и обстоятельства трагедии, в Минобороны назвали погибших офицеров поименно и сообщили, что пожар начался в аккумуляторном отсеке.