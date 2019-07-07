Фотофакт. Лукашенко уехал на праздник «Купалье»

Нынешние выходные Александр Лукашенко проводит на своей малой родине. Здесь он принимает участие в праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Фото пресс-службы президента

Открывая фестиваль, Лукашенко напомнил, что с 2010 года праздник превратился из маленького и скромного в перешагнувшего региональный уровень. На него с удовольствием приезжают деятели культуры и искусства.

По его словам, такой необычный интерес возник, потому что «на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства».

Глава государства также отметил, что проведению праздника в этом году способствует и погода, хотя в некоторые годы она бывала очень ненастной.

«Сегодняшний самобытный праздник помогает нам осознать себя одним из важных звеньев непрерывной цепочки поколений белорусов. Передать детям то, что нам оставили в наследство наши родители. Сохранить национальную самоидентичность, традиции, культуру, а значит – и свою родную землю», - подчеркнул он.