С Северной Европы в Беларусь пришли дожди и грозы – на сегодня объявлен желтый уровень опасности
Погоду на территории Беларуси в воскресенье, седьмого июля, будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, которые поступают с Северной Европы.
Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Практически во всех регионах пройдут дожди (в некоторых районах – с грозами).
Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +16..+22°C (по югу страны до +24°C).
В столице пройдет дождь, не исключена гроза. Ветер западный порывистый. Столбик термометра покажет:
- утром +11..+14°C;
- днем +19..+21°C;
- вечером +16..+19°C.