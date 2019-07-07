С Северной Европы в Беларусь пришли дожди и грозы – на сегодня объявлен желтый уровень опасности

Погоду на территории Беларуси в воскресенье, седьмого июля, будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, которые поступают с Северной Европы.

Фото pixabay.com

Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Практически во всех регионах пройдут дожди (в некоторых районах – с грозами).

Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +16..+22°C (по югу страны до +24°C).

В столице пройдет дождь, не исключена гроза. Ветер западный порывистый. Столбик термометра покажет: